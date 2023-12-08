Британська розвідка вказала на фактор, який обмежує ефективність російської авіації біля Зміїного. Фото:

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Російська авіація зіштовхнулася з серйозною проблемою біля острова Зміїний.

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Регулярні удари окупантів по району біля Зміїного, неподалік якого 5 грудня ЗСУ збили ворожий бомбардувальник Су-24М, можуть бути пов’язані зі спробами Кремля демонструвати силу в Чорноморському регіоні. Ймовірно, російський літак «приземлили» українською ракетою класу «земля-повітря» із ЗРК над північно-західною частиною Чорного моря в районі острова. Екіпаж, швидше, за все загинув. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило в соцмережі Х.

З літа 2023 року рф продовжує проводити високоризиковані ударні операції з екіпажем по острову, — наголосили британці та додали, що росіяни атакують Зміїний, бо він «став символом українського спротиву».

Іноземна розвідка вважає, що таким чином росіяни хочуть продемонструвати, що вони можуть проектувати силу в Чорному морі.

Також у відомстві додали, що протиповітряна оборона продовжує серйозно обмежувати ефективність тактичних повітряних операцій поблизу Зміїного.

Нагадаємо, ще влітку в Силах оборони України заявляли, що росія, обстрілюючи острів Зміїний у Чорному морі, намагається продемонструвати, що досі панує в морській акваторії.