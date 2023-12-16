Макрон заявив, що готовий говорити з путіним про припинення війни в Україні - Я не міняв номер

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відповість на дзвінок володимира путіна, якщо президент Росії матиме «серйозні пропозиції» щодо встановлення миру в Україні.

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Про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі, пише Le Figaro.

Я не змінював свій номер [телефону], — сказав Макрон.

Так він прокоментував слова президента росії на прямій лінії про те, що Макрон перестав із ним спілкуватися.

Французький лідер зазначив, що це не він розв’язав війну, «порушуючи договори», і це не Франція «вчиняла воєнні злочини в Україні, що робить практично неможливим діалог».

Якщо у президента Путіна є бажання до діалогу та серйозні пропозиції щодо просування вперед, виходу з конфлікту [в Україні] та побудови міцного миру, тобто з повагою до міжнародного права і, отже, до інтересів та суверенітету України, я прийму дзвінок, — заявив президент Франції.

Під час прямої лінії 14 грудня путін заявив, що готовий до контактів із Макроном, але стосунки з Францією було припинено за ініціативи її президента. За словами путіна, він «не ухиляється від цих контактів», але Макрон не хоче розмовляти.

У нас були досить добрі, добрі, робочі відносини. Я, як ви знаєте, у Франції бував, пан Макрон приїжджав до росії. Але з якогось моменту президент Франції припинив із нами комунікацію. Не ми ж припинили, не я припинив. Це він припинив. Якщо є інтерес, будь ласка, ми готові, — сказав тоді путін.

Макрон — один із головних світових лідерів, хто намагався вести переговори з путіним перед війною в Україні та після її початку.