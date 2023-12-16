США схвалили продаж HIMARS для Італії

https://racurs.ua/ua/n190406-ssha-shvalyly-prodaj-himars-dlya-italiyi.html

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США схвалили продаж HIMARS для Італії. Орієнтовна загальна вартість потенційного замовлення 21-ї артилерійської ракетної системи M142 HIMARS та пов’язаного обладнання — 400 млн дол.

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Про це повідомляє Управління з питань оборонної співпраці та безпеки Департаменту оборони США.

Італія стане ще одним європейським оператором американських HIMARS. У потенційне замовлення, окрім 21 самохідної пускової установки, також входить один контейнер з ракетами M31A2 (GMLRS-U).

Також передбачена передача допоміжного, навчального та ремонтного обладнання, обслуговування і підготовка персоналу. Забезпечення запчастинами та інші елементи програмної та логістичної підтримки.

Крім того, буде переданий комплект спостереження за польотом ракет GMLRS-U.

У повідомленні, йдеться, що продаж послужить зміцненню зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, посиливши безпеку союзника по блоку НАТО у Європі.

Італія використає сучасне американське озброєння для розширення бойових можливостей своїх збройних сил. І посилення оборонних можливостей країни та стримування потенційних регіональних загроз.

Раніше «Мілітарний» повідомляв, що Італія отримає модернізовані реактивні систем залпового вогню M270A2.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System — з англійської «високомобільна артилерійська ракетна система») на шасі 6-коліснох тактичної вантажівки M1140 FMTV. Пускову установку можна використовувати як реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) з високоточними боєприпасами різної дальності, або як оперативно-тактичний ракетний комплекс.

Система призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів протиповітряної й вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки.