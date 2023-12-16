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Ракурс
Київ звільнили від пам'ятника на честь бронепоїзда, фото - Facebook/Департамент територіального контролю КМДА

Київ звільнили від пам’ятника на честь бронепоїзда (ФОТО)

16 гру 2023, 14:15
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У Києві 16 грудня демонтували пам’ятник на честь екіпажу бронепоїзда «Таращанець», який у серпні 1919 року під час захоплення Києва більшовицькою армією обороняв від денікінців Дарницький залізничний вузол.

Він розташовувався біля Дарницького вокзалу.


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Київ звільнили від пам'ятника на честь бронепоїзда, фото - Facebook/Департамент територіального контролю КМДА

Пам’ятник радянської доби «Таращанець» створили на основі історичного фейку про нібито «оборону Києва від денікінців». Екіпаж бронепоїзда насправді брав безпосередню участь у більшовицькій окупації Києва у 1919 році.

Процес демонтажу підтвердив голова Дарницької РДА Микола Калашник:

Сьогодні пам’ятник успішно демонтовано та відправлено до майстерні родини В. Зноби, його син Микола також є скульптором.

На місці демонтованого монумента встановлять памʼятний монумент Героям російсько-української війни, а вулицю К. Заслонова планують перейменувати на вулицю Героїв-дарничан.

Київ звільнили від пам'ятника на честь бронепоїзда, фото - Facebook/Департамент територіального контролю КМДА

Джерело: Ракурс


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