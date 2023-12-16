Київ звільнили від пам'ятника на честь бронепоїзда, фото - Facebook/Департамент територіального контролю КМДА

https://racurs.ua/ua/n190405-kyyiv-zvilnyly-vid-pam-yatnyka-na-chest-bronepoyizda.html

Ракурс

У Києві 16 грудня демонтували пам’ятник на честь екіпажу бронепоїзда «Таращанець», який у серпні 1919 року під час захоплення Києва більшовицькою армією обороняв від денікінців Дарницький залізничний вузол.



Він розташовувався біля Дарницького вокзалу.

.

Пам’ятник радянської доби «Таращанець» створили на основі історичного фейку про нібито «оборону Києва від денікінців». Екіпаж бронепоїзда насправді брав безпосередню участь у більшовицькій окупації Києва у 1919 році.

Процес демонтажу підтвердив голова Дарницької РДА Микола Калашник:

Сьогодні пам’ятник успішно демонтовано та відправлено до майстерні родини В. Зноби, його син Микола також є скульптором.

На місці демонтованого монумента встановлять памʼятний монумент Героям російсько-української війни, а вулицю К. Заслонова планують перейменувати на вулицю Героїв-дарничан.