Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Киев освободили от памятника в честь бронепоезда, фото - Facebook/Департамент территориального контроля КГГА

В Киеве демонтировали памятник в честь бронепоезда (ФОТО)

16 дек 2023, 14:15
999

У Києві 16 грудня демонтували пам’ятник на честь екіпажу бронепоїзда «Таращанець», який у серпні 1919 року під час захоплення Києва більшовицькою армією обороняв від денікінців Дарницький залізничний вузол.

Він розташовувався біля Дарницького вокзалу.


.

Київ звільнили від пам'ятника на честь бронепоїзда, фото - Facebook/Департамент територіального контролю КМДА

Пам’ятник радянської доби «Таращанець» створили на основі історичного фейку про нібито «оборону Києва від денікінців». Екіпаж бронепоїзда насправді брав безпосередню участь у більшовицькій окупації Києва у 1919 році.

Процес демонтажу підтвердив голова Дарницької РДА Микола Калашник:

Сьогодні пам’ятник успішно демонтовано та відправлено до майстерні родини В. Зноби, його син Микола також є скульптором.

На місці демонтованого монумента встановлять памʼятний монумент Героям російсько-української війни, а вулицю К. Заслонова планують перейменувати на вулицю Героїв-дарничан.

Київ звільнили від пам'ятника на честь бронепоїзда, фото - Facebook/Департамент територіального контролю КМДА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров