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У Києві 16 грудня демонтували пам’ятник на честь екіпажу бронепоїзда «Таращанець», який у серпні 1919 року під час захоплення Києва більшовицькою армією обороняв від денікінців
Дарницький залізничний вузол.
Киев освободили от памятника в честь бронепоезда, фото - Facebook/Департамент территориального контроля КГГА
В Киеве демонтировали памятник в честь бронепоезда (ФОТО)https://racurs.ua/n190405-v-kieve-demontirovali-pamyatnik-v-chest-bronepoezda-foto.htmlРакурс
У Києві 16 грудня демонтували пам’ятник на честь екіпажу бронепоїзда «Таращанець», який у серпні 1919 року під час захоплення Києва більшовицькою армією обороняв від денікінців
Дарницький залізничний вузол.
Він розташовувався біля Дарницького вокзалу.
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Пам’ятник радянської доби «Таращанець» створили на основі історичного фейку про нібито «оборону Києва від денікінців». Екіпаж бронепоїзда насправді брав безпосередню участь у більшовицькій окупації Києва у 1919 році.
Процес демонтажу підтвердив голова Дарницької РДА Микола Калашник:
Сьогодні пам’ятник успішно демонтовано та відправлено до майстерні родини В. Зноби, його син Микола також є скульптором.
На місці демонтованого монумента встановлять памʼятний монумент Героям російсько-української війни, а вулицю К. Заслонова планують перейменувати на вулицю Героїв-дарничан.
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