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Ракурс
Момент удару по лікарні під Херсоном потрапив на відео

Момент удару по лікарні під Херсоном потрапив на відео

16 гру 2023, 13:47
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Лікарня у Степанівці під Херсоном була атакована російськими безпілотниками вночі 16 грудня. На момент удару у закладі перебували патрульні та працівники лікарні. Пошкоджений службовий автомобіль.


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Як повідомив очільник ОВА Прокудін, в Херсоні зафіксоване влучання поблизу інфраструктурного об'єкта, є пошкодження приміщень — адмінкорпус, приймальне, лабораторія. Постраждав черговий лікар.

Дар’ївку окупанти атакували «шахедами». Там минулося без жертв.

Джерело: Ракурс


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