Момент удара по больнице под Херсоном попал на видео

https://racurs.ua/n190404-moment-udara-po-bolnice-pod-hersonom-popal-na-video.html

Ракурс

Лікарня у Степанівці під Херсоном була атакована російськими безпілотниками вночі 16 грудня. На момент удару у закладі перебували патрульні та працівники лікарні. Пошкоджений службовий автомобіль.

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Як повідомив очільник ОВА Прокудін, в Херсоні зафіксоване влучання поблизу інфраструктурного об'єкта, є пошкодження приміщень — адмінкорпус, приймальне, лабораторія. Постраждав черговий лікар.

Дар’ївку окупанти атакували «шахедами». Там минулося без жертв.