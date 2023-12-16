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Ракурс
Момент удара по больнице под Херсоном попал на видео

Момент удара по больнице под Херсоном попал на видео

16 дек 2023, 13:47
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Лікарня у Степанівці під Херсоном була атакована російськими безпілотниками вночі 16 грудня. На момент удару у закладі перебували патрульні та працівники лікарні. Пошкоджений службовий автомобіль.


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Як повідомив очільник ОВА Прокудін, в Херсоні зафіксоване влучання поблизу інфраструктурного об'єкта, є пошкодження приміщень — адмінкорпус, приймальне, лабораторія. Постраждав черговий лікар.

Дар’ївку окупанти атакували «шахедами». Там минулося без жертв.

Источник: Ракурс


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