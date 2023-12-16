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Момент удара по больнице под Херсоном попал на видео
Момент удара по больнице под Херсоном попал на видеоhttps://racurs.ua/n190404-moment-udara-po-bolnice-pod-hersonom-popal-na-video.htmlРакурс
Лікарня у Степанівці під Херсоном була атакована російськими безпілотниками вночі 16 грудня. На момент удару у закладі перебували патрульні та працівники лікарні. Пошкоджений службовий автомобіль.
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Як повідомив очільник ОВА Прокудін, в Херсоні зафіксоване влучання поблизу інфраструктурного об'єкта, є пошкодження приміщень — адмінкорпус, приймальне, лабораторія. Постраждав черговий лікар.
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