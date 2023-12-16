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Україна змінила стратегію, відмовившись від пріоритету у відвоюванні окупованих територій - Bild
Україна змінила стратегію, відмовившись від пріоритету у відвоюванні окупованих територій — Bildhttps://racurs.ua/ua/n190403-ukrayina-zminyla-strategiu-vidmovyvshys-vid-priorytetu-u-vidvouvanni-okupovanyh-terytoriy-bild.htmlРакурс
Україна змінила стратегію, відмовившись від пріоритету у відвоюванні окупованих територій.
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Bild пише, що зараз пріоритетом є знищення якомога більшої кількості російських солдатів з мінімальними втратами в українській армії.
Наша мета — досягти максимально позитивного коефіцієнта знищення російських військових, — сказав Bild офіцер Збройних сил України.
Військовий оглядач Юліан Репке з посиланням на слова офіцера ЗСУ пише, що відвоювання окупованих територій не є зараз основною метою української армії — пріоритетом стає і не захист нинішньої лінії фронту, а знищення якнайбільшої кількості російських військовослужбовців із мінімальною кількістю втрат в українській армії.
Йдеться про співвідношення втрат і втрат противника.
Якщо 10 до 1 на нашу користь, ми підемо далі, якщо 1 до 1, ми відступимо, — йдеться у матеріалі.
Інший військовий підтвердив:
Наразі вже немає тиску, тому ми просто прагнемо максимальних втрат противника. Позиції не мають значення, головне, щоб більшість українців залишилися живими.
Про це говорить і колишній західний військовий, який останніми роками неодноразово консультував Україну.
У коментарі для Bild, який він дав на умовах анонімності, він назвав те, що відбувається, «по суті контрольованим відступом з боєм».
Ви створюєте мінне поле і спостерігаєте, як на ньому гине якнайбільше росіян і знищуються їхні танки. А коли вони пройдуть, ви відступите на кілометр і дозволите росіянам заїхати на наступне мінне поле, яке тим часом було встановлено, — сказав він.
За цією стратегією, на думку військового радника, стоїть «надія на досягнення кульмінаційної точки, в якій російський наступ звалиться».
Утримання або навіть повернення територій, каже радник, знову стане пріоритетом, тільки якщо російські сили або втратять достатньо людей і техніки, або на фронт прибуде «зброя, яка змінює правила гри», яка дозволить Україні взяти ініціативу до своїх рук.
Такою зброєю є, наприклад, крилаті ракети радників, такі як ATACMS або Taurus, а також винищувачі, такі як F-16 або JAS 39.
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