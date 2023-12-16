Україна змінила стратегію, відмовившись від пріоритету у відвоюванні окупованих територій - Bild

https://racurs.ua/ua/n190403-ukrayina-zminyla-strategiu-vidmovyvshys-vid-priorytetu-u-vidvouvanni-okupovanyh-terytoriy-bild.html

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Україна змінила стратегію, відмовившись від пріоритету у відвоюванні окупованих територій.

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Bild пише, що зараз пріоритетом є знищення якомога більшої кількості російських солдатів з мінімальними втратами в українській армії.

Наша мета — досягти максимально позитивного коефіцієнта знищення російських військових, — сказав Bild офіцер Збройних сил України.

Військовий оглядач Юліан Репке з посиланням на слова офіцера ЗСУ пише, що відвоювання окупованих територій не є зараз основною метою української армії — пріоритетом стає і не захист нинішньої лінії фронту, а знищення якнайбільшої кількості російських військовослужбовців із мінімальною кількістю втрат в українській армії.

Йдеться про співвідношення втрат і втрат противника.

Якщо 10 до 1 на нашу користь, ми підемо далі, якщо 1 до 1, ми відступимо, — йдеться у матеріалі.

Інший військовий підтвердив:

Наразі вже немає тиску, тому ми просто прагнемо максимальних втрат противника. Позиції не мають значення, головне, щоб більшість українців залишилися живими.

Про це говорить і колишній західний військовий, який останніми роками неодноразово консультував Україну.

У коментарі для Bild, який він дав на умовах анонімності, він назвав те, що відбувається, «по суті контрольованим відступом з боєм».

Ви створюєте мінне поле і спостерігаєте, як на ньому гине якнайбільше росіян і знищуються їхні танки. А коли вони пройдуть, ви відступите на кілометр і дозволите росіянам заїхати на наступне мінне поле, яке тим часом було встановлено, — сказав він.

За цією стратегією, на думку військового радника, стоїть «надія на досягнення кульмінаційної точки, в якій російський наступ звалиться».

Утримання або навіть повернення територій, каже радник, знову стане пріоритетом, тільки якщо російські сили або втратять достатньо людей і техніки, або на фронт прибуде «зброя, яка змінює правила гри», яка дозволить Україні взяти ініціативу до своїх рук.

Такою зброєю є, наприклад, крилаті ракети радників, такі як ATACMS або Taurus, а також винищувачі, такі як F-16 або JAS 39.