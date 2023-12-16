Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Мариуполе взорвали авто офицера армии рф

В Мариуполе взорвали авто офицера армии рф

16 дек 2023, 09:39
999

Маріупольський спротив підірвав автівку російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів.


.

Про це повідомив у своїх соцмережах радник міського голови Петро Андрющенко.

Авто підірвали разом з офіцером. По вулиці Нестерова в Приморському районі (так зване село Кіровка). Офіцер знаходиться в лікарні Маріуполя. Сам підрив стався синхронно з маріупольською «бавовною», що дозволило приховати його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації, — повідомив Андрющенко.

Стан постраждалого окупанта наразі невідомий.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров