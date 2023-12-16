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В Мариуполе взорвали авто офицера армии рф
В Мариуполе взорвали авто офицера армии рфhttps://racurs.ua/n190396-v-mariupole-vzorvali-avto-oficera-armii-rf.htmlРакурс
Маріупольський спротив підірвав автівку російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів.
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Про це повідомив у своїх соцмережах радник міського голови Петро Андрющенко.
Авто підірвали разом з офіцером. По вулиці Нестерова в Приморському районі (так зване село Кіровка). Офіцер знаходиться в лікарні Маріуполя. Сам підрив стався синхронно з маріупольською «бавовною», що дозволило приховати його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації, — повідомив Андрющенко.
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