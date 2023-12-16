У Маріуполі підірвали авто офіцера армії рф

Маріупольський спротив підірвав автівку російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів.

.

Про це повідомив у своїх соцмережах радник міського голови Петро Андрющенко.

Авто підірвали разом з офіцером. По вулиці Нестерова в Приморському районі (так зване село Кіровка). Офіцер знаходиться в лікарні Маріуполя. Сам підрив стався синхронно з маріупольською «бавовною», що дозволило приховати його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації, — повідомив Андрющенко.