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Ракурс
У Маріуполі підірвали авто офіцера армії рф

У Маріуполі підірвали авто офіцера армії рф

16 гру 2023, 09:39
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Маріупольський спротив підірвав автівку російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів.


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Про це повідомив у своїх соцмережах радник міського голови Петро Андрющенко.

Авто підірвали разом з офіцером. По вулиці Нестерова в Приморському районі (так зване село Кіровка). Офіцер знаходиться в лікарні Маріуполя. Сам підрив стався синхронно з маріупольською «бавовною», що дозволило приховати його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації, — повідомив Андрющенко.

Стан постраждалого окупанта наразі невідомий.

Джерело: Ракурс


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