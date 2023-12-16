В окупованому Маріуполі досі не підключили будинки до опалення — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n190409-v-okupovanomu-mariupoli-dosi-ne-pidkluchyly-budynky-do-opalennya-cns.htmlРакурс
Окупанти продовжують нищити Маріуполь, який торік був майже вщент зруйнований російськими військами.
Про це сьогодні, 16 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так, в місті через два роки початку окупації досі значна кількість вцілілих будинків не підключена до системи опалення. Відтак люди там приречені на холод, а їх помешкання поступово руйнується, — зазначають у ЦНС.
Крім того, за інформацією ЦНС, у місті спостерігається катастрофа вивезенням сміття, адже комунальну техніку окупанти розграбували, а «подарунків» від шефів недостатньо, оскільки такі «передачі техніки» мають пропагандистську мету.
Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців, які лишись в героїчному місті, й надалі інформувати нас про позиції ворога та прискорити момент звільнення та відновлення міста Марії, — додають у ЦНС.