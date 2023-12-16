Значна кількість будинків у Маріуполі досі не підключена до опалення, фото: WineStreet

https://racurs.ua/ua/n190409-v-okupovanomu-mariupoli-dosi-ne-pidkluchyly-budynky-do-opalennya-cns.html

Ракурс

Окупанти продовжують нищити Маріуполь, який торік був майже вщент зруйнований російськими військами.

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Про це сьогодні, 16 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, в місті через два роки початку окупації досі значна кількість вцілілих будинків не підключена до системи опалення. Відтак люди там приречені на холод, а їх помешкання поступово руйнується, — зазначають у ЦНС.

Крім того, за інформацією ЦНС, у місті спостерігається катастрофа вивезенням сміття, адже комунальну техніку окупанти розграбували, а «подарунків» від шефів недостатньо, оскільки такі «передачі техніки» мають пропагандистську мету.