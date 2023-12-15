Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Робота бійців Другого інтернаціонального легіону по рашистах потрапила на відео

15 гру 2023, 15:22
999

Відео, котре показує роботу військовослужбовців Другого інтернаціонального легіону по ворожих позиціях на Кремінському напрямку у своєму Telegram-каналі опублікував очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.


.

На відео показано, як по окопах російських загарбників здійснюється влучне скидання вибухового пристрою з безпілотника.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Другий інтернаціональний легіон — окремий батальйон спеціального призначення у складі Сухопутних військ ЗСУ. Він почав активне формування у жовтні 2022 року. Основою командного складу батальйону стали представники Першої інтернаціональної роти спеціального призначення ЗСУ, які давали відсіч вторгненню росії на сході України, зокрема у боях за Лисичанськ, Григорівку, Сіверськ та Бахмут.

Ядро легіону — українці, білоруси та грузини. До них долучилися представники країн усього світу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів