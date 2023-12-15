Робота бійців Другого інтернаціонального легіону по рашистах потрапила на відео

Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n190375-robota-biyciv-drugogo-internacionalnogo-legionu-po-rashystah-potrapyla-na-video.html

Ракурс

Відео, котре показує роботу військовослужбовців Другого інтернаціонального легіону по ворожих позиціях на Кремінському напрямку у своєму Telegram-каналі опублікував очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

.

На відео показано, як по окопах російських загарбників здійснюється влучне скидання вибухового пристрою з безпілотника.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Другий інтернаціональний легіон — окремий батальйон спеціального призначення у складі Сухопутних військ ЗСУ. Він почав активне формування у жовтні 2022 року. Основою командного складу батальйону стали представники Першої інтернаціональної роти спеціального призначення ЗСУ, які давали відсіч вторгненню росії на сході України, зокрема у боях за Лисичанськ, Григорівку, Сіверськ та Бахмут.

Ядро легіону — українці, білоруси та грузини. До них долучилися представники країн усього світу.