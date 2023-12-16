Рашисти активізували створення фейкових Telegram-каналів українських військових

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни створюють фейкові Telegram-каналі українських військових
Рашисти активізували створення фейкових Telegram-каналів українських військовихhttps://racurs.ua/ua/n190417-rashysty-aktyvizuvaly-stvorennya-feykovyh-telegram-kanaliv-ukrayinskyh-viyskovyh.htmlРакурс
Росіяни активізували створення фейкових Telegram-каналів українських бригад і батальйонів.
.
Про це попереджає Центр протидії дезінформації.
Зазначається, що згідно з описом цих каналів їх було створено начебто для отримання зворотного зв’язку щодо порушень і злочинів командування. Насправді такі Telegram-канали росіяни створюють задля:
- поширення своїх фейків і наративів, мета яких — дискредитувати як командування бригад чи батальйонів, так і самих військових;
- збору інформації за допомогою прийому зворотного звʼязку.
Центр закликає не переходити у подібні канали та довіряти лише верифікованим джерелам інформації, — наголошують у ЦПД.
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...