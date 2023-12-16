Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни створюють фейкові Telegram-каналі українських військових

Рашисти активізували створення фейкових Telegram-каналів українських військових

16 гру 2023, 19:58
999

Росіяни активізували створення фейкових Telegram-каналів українських бригад і батальйонів.


.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що згідно з описом цих каналів їх було створено начебто для отримання зворотного зв’язку щодо порушень і злочинів командування. Насправді такі Telegram-канали росіяни створюють задля:

  • поширення своїх фейків і наративів, мета яких — дискредитувати як командування бригад чи батальйонів, так і самих військових;
  • збору інформації за допомогою прийому зворотного звʼязку.

Центр закликає не переходити у подібні канали та довіряти лише верифікованим джерелам інформації, — наголошують у ЦПД.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів