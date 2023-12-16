Рашисты активизировали создание фейковых Telegram-каналов украинских военных

Россияне создают фейковые Telegram-каналы украинских военных

https://racurs.ua/n190417-rashisty-aktivizirovali-sozdanie-feykovyh-telegram-kanalov-ukrainskih-voennyh.html

Ракурс

Росіяни активізували створення фейкових Telegram-каналів українських бригад і батальйонів.

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Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що згідно з описом цих каналів їх було створено начебто для отримання зворотного зв’язку щодо порушень і злочинів командування. Насправді такі Telegram-канали росіяни створюють задля:

поширення своїх фейків і наративів, мета яких — дискредитувати як командування бригад чи батальйонів, так і самих військових;

збору інформації за допомогою прийому зворотного звʼязку.