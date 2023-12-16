Рашисты активизировали создание фейковых Telegram-каналов украинских военных

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне создают фейковые Telegram-каналы украинских военных
Рашисты активизировали создание фейковых Telegram-каналов украинских военныхhttps://racurs.ua/n190417-rashisty-aktivizirovali-sozdanie-feykovyh-telegram-kanalov-ukrainskih-voennyh.htmlРакурс
Росіяни активізували створення фейкових Telegram-каналів українських бригад і батальйонів.
.
Про це попереджає Центр протидії дезінформації.
Зазначається, що згідно з описом цих каналів їх було створено начебто для отримання зворотного зв’язку щодо порушень і злочинів командування. Насправді такі Telegram-канали росіяни створюють задля:
- поширення своїх фейків і наративів, мета яких — дискредитувати як командування бригад чи батальйонів, так і самих військових;
- збору інформації за допомогою прийому зворотного звʼязку.
Центр закликає не переходити у подібні канали та довіряти лише верифікованим джерелам інформації, — наголошують у ЦПД.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...