Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне создают фейковые Telegram-каналы украинских военных

Рашисты активизировали создание фейковых Telegram-каналов украинских военных

16 дек 2023, 19:58
999

Росіяни активізували створення фейкових Telegram-каналів українських бригад і батальйонів.


.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що згідно з описом цих каналів їх було створено начебто для отримання зворотного зв’язку щодо порушень і злочинів командування. Насправді такі Telegram-канали росіяни створюють задля:

  • поширення своїх фейків і наративів, мета яких — дискредитувати як командування бригад чи батальйонів, так і самих військових;
  • збору інформації за допомогою прийому зворотного звʼязку.

Центр закликає не переходити у подібні канали та довіряти лише верифікованим джерелам інформації, — наголошують у ЦПД.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров