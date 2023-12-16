На Закарпатье депутат взорвал гранаты во время заседания сельсовета, скриншот видео

https://racurs.ua/n190416-deputat-podryvnik-iz-zakarpatya-poluchil-podozrenie-v-terakte-sbu.html

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Депутат, який вчора, 15 грудня, підірвав три бойові гранати під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, отримав підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків).

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Про це сьогодні, 16 грудня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що в результаті підриву постраждали 23 людини включно із підозрюваним, вчора їх госпіталізували до кількох медзакладів області. Постраждалі — 16 чоловіків і семеро жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

Самого підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід, — зазначають у СБУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де, зокрема, виявили «передсмертну записку», зміст якої наразі вивчається.

Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника.