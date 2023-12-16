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Ракурс
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

FPV-дрон попал в БТР рашистов с пехотинцами на броне (ВИДЕО)

16 дек 2023, 20:34
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Захисники України FPV-дроном влучили БТР рашистів, які на броні перевозив піхоту.


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Відповідне відео сьогодні, 16 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Спільна робота операторів БПЛА 97 батальйону 60 Інгулецької омбр та 21 омбр — вдале влучання у рашиків та БТР FPV-дроном, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталася ця подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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