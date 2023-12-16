Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
FPV-дрон попал в БТР рашистов с пехотинцами на броне (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190418-fpv-dron-popal-v-btr-rashistov-s-pehotincami-na-brone-video.htmlРакурс
Захисники України FPV-дроном влучили БТР рашистів, які на броні перевозив піхоту.
.
Відповідне відео сьогодні, 16 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
Спільна робота операторів БПЛА 97 батальйону 60 Інгулецької омбр та 21 омбр — вдале влучання у рашиків та БТР FPV-дроном, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталася ця подія, не уточнюється.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...