Ще один український далекобійник помер на кордоні із Польщею

Польські протестувальники продовжують блокувати кордон із Україною, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n190420-sche-odyn-ukrayinskyy-dalekobiynyk-pomer-na-kordoni-iz-polscheu.html

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У Польщі перед пунктом пропуску «Краківець — Корчова» стало зле українському далекобійнику, згодом чоловік помер.

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Про це повідомляє «Факти ICTV».

Також про смерть водія повідомляє «Суспільне» з посиланням на віце-президента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна.

Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії, — зазначив Балін.

Раніше у черзі на кордоні, котра виникла, яка виникла через блокаду польських перевізників, вже померли два українські водії:

11 листопада на паркуванні неподалік пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин» помер 54-річний водій вантажівки з України;

в ніч на 23 листопада на паркінгу біля Корчової помер 56-річний український водій, який чекав на перетин кордону.

Джерело: «Факти ICTV», «Суспільне»