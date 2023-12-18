Неизвестный автомобиль протаранил кортеж Джо Байдена. Фото: ABC

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Кортеж президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена потрапив в аварію.

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Ввечері у неділю, 17 грудня, невідомий автомобіль в’їхав у кортеж американського лідера. Інцидент стався у місті Вілмінгтон, штат Делавар, близько 20.00 за місцевим часом. Очевидці розповіли, що автомобіль зіткнувся з позашляховиком з кортежу охорони глави США. Про це повідомило агентство Reuters.

Президент та перша леді не постраждали внаслідок аварії. Агенти Секретної служби швидко оточили винуватця ДТП, що перекрив рух вулицею. На темношкірого водія спрямували зброю. Потім охорона супроводила шокованого Байдена до його автомобіля.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася після зустрічі президента США та його дружини Джилл з членами передвиборчої команди у виборчому штабі. Вони вже повернулися до свого будинку у Вілмінгтоні та перебувають у безпеці.

Нагадаємо, у травні на генерального прокурора Болгарії Івана Гешева мали намір скоїти замах. На маршруті його кортежу заклали вибухівку. Її знайшли й підірвали на дорозі між містом Самоковом і столицею Софією, якою їхав Іван Гешев із заступником та іншими колегами.

Джерело: Reuters