Корабли Черноморского флота рф спрятала в Новороссийске. Фото:

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Найкращі та найнебезпечніші кораблі Чорноморського флоту росія сховала в Новоросійську, щоб захистити судна від українських ударів.

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У порту цього російського міста нещодавно помітили нові бойові одиниці російського флоту. Серед них є носії крилатих ракет «Калібр», якими агресор регулярно обстрілює Україну з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомила у Telegramмоніторингова група «Кримський вітер», проаналізувавши супутникові знімки від OSINT-дослідника MT Anderson за 17 грудня.

З’ясувалося, що в Новоросійську зараз «ховаються» два фрегати типу «Адмірал Григорович», три малі ракетні катери проекту 21631 «Буян-М», чотири підводних човни проекту 636.3 «Варшав'янка» та один із трьох малих ракетних кораблів 22800 «Каракурт».

Також у порту зафіксували три патрульних кораблі проекту 22160 типу «Василь Биков» (один із яких має зенітно-ракетний комплекс «Тор» на борту), три великих десантних кораблі проекту 775, великий десантний корабель проекту «Іван Грен» та три тральщики проекту 266М «Аквамарин».

Нагадаємо, у Збройних силах України напередодні заявляли, що російський флот у Чорному та Азовському морях був активним минулої зими. А зараз противник вичікує посилення морозів в Україні й накопичує запаси ракет. Завдати ракетного удару ворог може навіть з тієї відстані, куди ЗСУ його відтіснили, бо крилаті ракети «Калібр» можуть летіти на відстань 2,5 тис. км.