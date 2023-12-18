Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию. Фото: ОП

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Підсумкова прес-конференція президента України Володимира Зеленського відбудеться у вівторок, 19 грудня.

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Представників засобів масової інформації акредитуватимуть до 16.00 сьогоднішнього дня, 18 грудня. Від одного медіа на захід допускатимуть одного кореспондента, одного оператора та одного фотографа. Про час і місце проведення заходу повідомлятимуть у листі, який буде підтвердженням акредитації. Про це повідомили в Офісі президента.

Як відомо, востаннє глава держави давав підсумкову прес-конференцію в річницю повномасштабного вторгнення російської федерації. Тоді, 24 лютого 2023 року, Зеленський розповідав, зокрема, про умови для дипломатичної фіксації війни та говорив про так званий мирний план Китаю й бажання президента Туреччини Таїпа Ердогана організувати переговори між Україною та рф.

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський у Сенаті США провів закритий брифінг, де зустрічався з політичним істеблішментом Сполучених Штатів. До і після зустрічі Зеленський не підходив до медіа, але присутні журналісти почули гучні овації після завершення зустрічі президента із сенаторами.