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Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию. Фото: ОП
Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию — стала известна датаhttps://racurs.ua/n190461-zelenskiy-provedet-itogovuu-press-konferenciu-stala-izvestna-data.htmlРакурс
Підсумкова прес-конференція президента України Володимира Зеленського відбудеться у вівторок, 19 грудня.
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Представників засобів масової інформації акредитуватимуть до 16.00 сьогоднішнього дня, 18 грудня. Від одного медіа на захід допускатимуть одного кореспондента, одного оператора та одного фотографа. Про час і місце проведення заходу повідомлятимуть у листі, який буде підтвердженням акредитації. Про це повідомили в Офісі президента.
Як відомо, востаннє глава держави давав підсумкову прес-конференцію в річницю повномасштабного вторгнення російської федерації. Тоді, 24 лютого 2023 року, Зеленський розповідав, зокрема, про умови для дипломатичної фіксації війни та говорив про так званий мирний план Китаю й бажання президента Туреччини Таїпа Ердогана організувати переговори між Україною та рф.
Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський у Сенаті США провів закритий брифінг, де зустрічався з політичним істеблішментом Сполучених Штатів. До і після зустрічі Зеленський не підходив до медіа, але присутні журналісти почули гучні овації після завершення зустрічі президента із сенаторами.
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