Швеция и Дания закупят дополнительные боевые машины CV90 для Украины

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Данія виділила 264 млн дол. на виробництво шведських БМП CV90 для України. Раніше Швеція вже надала Україні 50 CV90. Данські кошти допоможуть профінансувати виробництво більшої кількості таких бронемашин, запчастин, боєприпасів і багаторічної угоди про технічне обслуговування.

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Міністри оборони Швеції та Данії підписали спільний лист про наміри щодо подальшої підтримки України в галузі бойових машин, — повідомляє пресслужба уряду Швеції.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Данія спочатку зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 мільярда данських крон, а Швеція підтримає закупівлі в рамках угоди, підписаної між Шведським управлінням оборонної техніки (FMV) і Україною в липні цього року.

Це важливий крок для підтримки сил оборони України спільно з Данією. Ми використовуватимемо виробничі можливості для забезпечення постачання в Україну нових бойових машин CV90, — сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Протягом цього року Швеція вже передала Україні 50 БМП CV90, які показали високу ефективність у ході бойових дій. Київ запросив Стокгольм додаткові поставки цієї техніки.

Combat Vehicle 90 — сімейство шведських бойових машин піхоти. Серійне виробництво CV90 було розпочато у 1993 році. Всього випущено близько 1 тис. 170 машин у різних модифікаціях, більшість з яких експортовано до інших країн.

Крім кількох варіантів БМП, на базі CV90 також розроблено низку спеціалізованих бойових броньованих машин, включаючи легкий танк зі 120-мм гладкоствольною гарматою.