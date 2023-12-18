Экс-полковник российской разведки приехал в Нидерланды и готов свидетельствовать в Гааге

https://racurs.ua/n190481-eks-polkovnik-rossiyskoy-razvedki-priehal-v-niderlandy-i-gotov-svidetelstvovat-v-gaage.html

Ракурс

Ексофіцер ГРУ, полковник Ігор Саліков, який воював проти України, сьогодні прилетів у Нідерланди, щоб попросити політичного притулку і дати свідчення про воєнні злочини рф у Міжнародному кримінальному суді.

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Саліков — колишній полковник російської розвідки, йому 60 років. Він стверджує, що може дати суду в Гаазі цінні свідчення про воєнні злочини росії й те, як ухвалювались рішення про їхнє скоєння.

Принаймні так стверджує російський проєкт Gulagu.net, який займається (чи раніше займався так званою «евакуацією» всіляких воєнних злочинців рф, що нібито «розкаялися».

Саліков був начальником 4-го відділу спецоперацій так званої «генпрокуратури днр», воював проти українців на сході у 2014−2015 рр. У 2017 році був старшим інструктором «ПВК Вагнера» у Сирії.

У лютому 2022 року командував одним із підрозділів «ПВК Редут» міноборони рф під час повномасштабного вторгнення в Україну.

При цьому, як переконують російські правозахисники, воєнний злочинець Саліков «не сподівається на імунітет від кримінального переслідування з боку МКС», «готовий відповідати за співучасть в агресії проти України та глибоко кається у тому, що брав у цьому участь».