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Пентагон получил доступ к 15 финским военным базам
Пентагон получил доступ к 15 финским военным базамhttps://racurs.ua/n190485-pentagon-poluchil-dostup-k-15-finskim-voennym-bazam.htmlРакурс
США зможуть тренувати свої війська у Фінляндії та розміщувати військову техніку, але тимчасово. Це передбачає угода між країнами Defence Cooperation Agreement (DCA) про оборонне співробітництво.
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Пентагон отримав доступ до 15 фінських військових баз, зокрема складської зони біля залізниці, що веде до кордону з рф.
Виступаючи перед пресою на церемонії підписання угоди, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це історичним кроком у співпраці між двома країнами та привітав вступ Фінляндії до НАТО.
Значну частину промови Блінкен присвятив тому, наскільки важливо підтримувати Україну, підкресливши, що Фінляндія надає значну гуманітарну, а також воєнну підтримку Києву в обороні від російської агресії.
У Кремлі також відреагували на укладання оборонної домовленості між США та Фінляндією. Напередодні президент рф путін неправдиво заявив, що Захід нібито «затягнув» Фінляндію в НАТО, і попередив про «проблеми», які виникнуть у відносинах Москви й Гельсінкі, і сказав, що наказав створити новий Ленінградський військовий округ у регіоні, що межує з Фінляндією, пише «Радіо Свобода».
Останніми тижнями Фінляндія повністю закрила свої кордони з росією через потік мігрантів переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку.
Фінляндія заявила, що російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну.
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