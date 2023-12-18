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Ракурс
Пентагон отримав доступ до 15 фінських військових баз

Пентагон отримав доступ до 15 фінських військових баз

18 гру 2023, 22:29
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США зможуть тренувати свої війська у Фінляндії та розміщувати військову техніку, але тимчасово. Це передбачає угода між країнами Defence Cooperation Agreement (DCA) про оборонне співробітництво.


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Пентагон отримав доступ до 15 фінських військових баз, зокрема складської зони біля залізниці, що веде до кордону з рф.

Виступаючи перед пресою на церемонії підписання угоди, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це історичним кроком у співпраці між двома країнами та привітав вступ Фінляндії до НАТО.

Значну частину промови Блінкен присвятив тому, наскільки важливо підтримувати Україну, підкресливши, що Фінляндія надає значну гуманітарну, а також воєнну підтримку Києву в обороні від російської агресії.

У Кремлі також відреагували на укладання оборонної домовленості між США та Фінляндією. Напередодні президент рф путін неправдиво заявив, що Захід нібито «затягнув» Фінляндію в НАТО, і попередив про «проблеми», які виникнуть у відносинах Москви й Гельсінкі, і сказав, що наказав створити новий Ленінградський військовий округ у регіоні, що межує з Фінляндією, пише «Радіо Свобода».

Останніми тижнями Фінляндія повністю закрила свої кордони з росією через потік мігрантів переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку.

Фінляндія заявила, що російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну.

Джерело: Ракурс


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