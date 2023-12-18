Пентагон отримав доступ до 15 фінських військових баз

https://racurs.ua/ua/n190485-pentagon-otrymav-dostup-do-15-finskyh-viyskovyh-baz.html

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США зможуть тренувати свої війська у Фінляндії та розміщувати військову техніку, але тимчасово. Це передбачає угода між країнами Defence Cooperation Agreement (DCA) про оборонне співробітництво.

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Пентагон отримав доступ до 15 фінських військових баз, зокрема складської зони біля залізниці, що веде до кордону з рф.

Виступаючи перед пресою на церемонії підписання угоди, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це історичним кроком у співпраці між двома країнами та привітав вступ Фінляндії до НАТО.