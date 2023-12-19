Подтопление тоннелей Киевского метрополитена: правоохранители провели дополнительный осмотр места происшествия

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У справі про підтоплення тунелів Київського метрополітену правоохоронці провели додатковий огляд місця події.

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Слідчі дії 19 грудня проводяться у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель метрополітену, повідомили у Національній поліції.

Слідчі управління поліції у метрополітені спільно з експертами провели ретельний огляд тунелю між станціями метро «Деміївська"-"Либідська», поверхні над тунелем, русла річки Дніпро та навколишньої місцевості.

У рамках кримінального провадження вже призначена комплексна судова будівельно-технічна експертиза.

Щодо іншої проблемної ділянки метро у Києві, то заплановане на наступний рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро в Києві не вплине на роботу метро. Про це повідомив 19 грудня директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

За його словами, на сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту, однак на роботу метрополітену виконання робіт не вплине, а червона гілка працюватиме в штатному режимі.

Напередодні в мережі зʼявилася інформація, що через ремонт мосту, можливе закриття кількох станцій метрополітену «червоної гілки» Київського метрополітену.