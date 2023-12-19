Ракурсhttps://racurs.ua/
Из "Борисполя" вылетел Boeing 777-300
Из «Борисполя» вылетел Boeing 777−300https://racurs.ua/n190502-iz-borispolya-vyletel-boeing-777-300.htmlРакурс
З міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів Boing 777−300.
.
Технічний перегін повітряного судна з аеропорту «Бориспіль» до аеропорту в Європі відбувся за запитом експлуатанта — української авіакомпанії Skyline Express, повідомили в пресслужбі аеропорту.
Рейс відбувався без пасажирів.
Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту «Бориспіль» з початку війни.
З моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року повітряні судна Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту «Бориспіль», проходячи постійну технічну підтримку та обслуговування.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...