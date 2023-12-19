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Ракурс
Уничтоженные вражеские дроны, фото: ГПСУ

Пограничники отбили атаку роя вражеских дронов на Запорожском направлении (ФОТО)

19 дек 2023, 15:22
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На Запорізькому напрямку українські прикордонники відбили атаку рою ворожих дронів.


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Про це сьогодні, 19 грудня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.

Противник здійснив декілька хвиль запусків дронів з різних напрямків, однак масований удар бійці ДПСУ відбили за допомогою антидронової рушниці, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в результаті відбиття атаки:

  • один FPV-дрон «засів» на дереві;
  • п’ять дронів розірвало на шматки;
  • ще два дрони прикордонники ювелірно «посадили».

Знищені ворожі дрони, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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