Уничтоженные вражеские дроны, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n190500-pogranichniki-otbili-ataku-roya-vrajeskih-dronov-na-zaporojskom-napravlenii-foto.html

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На Запорізькому напрямку українські прикордонники відбили атаку рою ворожих дронів.

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Про це сьогодні, 19 грудня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.

Противник здійснив декілька хвиль запусків дронів з різних напрямків, однак масований удар бійці ДПСУ відбили за допомогою антидронової рушниці, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в результаті відбиття атаки: