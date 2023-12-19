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Знищені ворожі дрони, фото: ДПСУ
Прикордонники відбили атаку рою ворожих дронів на Запорізькому напрямку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190500-prykordonnyky-vidbyly-ataku-rou-vorojyh-droniv-na-zaporizkomu-napryamku-foto.htmlРакурс
На Запорізькому напрямку українські прикордонники відбили атаку рою ворожих дронів.
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Про це сьогодні, 19 грудня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.
Противник здійснив декілька хвиль запусків дронів з різних напрямків, однак масований удар бійці ДПСУ відбили за допомогою антидронової рушниці, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в результаті відбиття атаки:
- один FPV-дрон «засів» на дереві;
- п’ять дронів розірвало на шматки;
- ще два дрони прикордонники ювелірно «посадили».
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