Послугу купівлі-продажу авто у «Дії» анонсував Зеленський

Володимир Зеленський, фото: «СтопКор»

https://racurs.ua/ua/n190499-poslugu-kupivli-prodaju-avto-u-diyi-anonsuvav-zelenskyy.html

Ракурс

У додатку «Дія» опівночі запрацює онлайн-послуга, котра дозволить купити та продати авто через смартфон.

.

Про це під час Diia Summit заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє сьогодні, 19 грудня, агентство «Укрінформу».

Революційна послуга, яка звільнить від бюрократії багатьох наших громадян, мільйони людей, — наголосив Зеленський. — Сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин в Дії.

За словами Зеленського, в результаті всього лише за 15 хвилин можна буде продати або купити авто через смартфон і отримати новий техпаспорт та нові транспортні номери поштою.

Те, що ми в Україні і робимо все це навіть зараз під час війни, говорить усьому світу про нас абсолютно чіткі речі. Ми можемо значно більше, ніж багато хто в світі, більше ніж від нас очікують, — наголосив Зеленський.

Джерело: «Укрінформ»