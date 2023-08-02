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У «Дію» повернули важливу функцію
У «Дію» повернули важливу функціюhttps://racurs.ua/ua/n185760-u-diu-povernuly-vajlyvu-funkciu.htmlРакурс
Змінити місце проживання знову можна онлайн у «Дії». Кілька кліків — і статус у реєстрі змінюється автоматично, а ви економите свій час.
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Відтепер для українців, які реєструються у власному житлі або житлі одноосібного власника, місце проживання змінюватиметься автоматично.
Щоб змінити місце проживання в застосунку Дія — ви маєте бути старше 14 років. Якщо ж змінюєте місце проживання дитини — маєте бути повнолітнім та отримати дозвіл другого з батьків. А також необхідно мати податковий номер та ID-картку або закордонний паспорт у «Дії».
Щоб отримати послугу в Дії:
- авторизуйтеся в застосунку;
- виберіть Послуги — Зміна місця проживання;
- вкажіть, чиє місце проживання хочете змінити — своє чи дитини;
- перевірте інформацію про поточне місце проживання;
- виберіть адресу, за якою хочете задекларувати нове місце проживання;
- зазначте свої контактні дані;
- перевірте заяву та сплатіть адміністративний збір.
Після цього заява надійде на опрацювання. Ви отримаєте сповіщення про результат у застосунку.
Власники паспортів-книжечок можуть скористатися відповідним сервісом на порталі Дія. Змінити місце проживання на порталі Дія можна за посиланням.
Щоб задекларувати місце проживання в житлі іншого співвласника, вам потрібна згода всіх співвласників майна.
Крім того, житло не має бути в іпотеці, а право власності на нього має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.
Наразі сервіс доступний для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку. Втім, зараз команда Мінцифри спільно з Міноборони працює над відновленням послуги зміни місця проживання і для чоловіків призовного віку.