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Владимир Зеленский, фото: «СтопКор»

Услугу купли-продажи авто в «Дії» анонсировал Зеленский

19 дек 2023, 15:00
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У додатку «Дія» опівночі запрацює онлайн-послуга, котра дозволить купити та продати авто через смартфон.


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Про це під час Diia Summit заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє сьогодні, 19 грудня, агентство «Укрінформу».

Революційна послуга, яка звільнить від бюрократії багатьох наших громадян, мільйони людей, — наголосив Зеленський. — Сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин в Дії.

За словами Зеленського, в результаті всього лише за 15 хвилин можна буде продати або купити авто через смартфон і отримати новий техпаспорт та нові транспортні номери поштою.

Те, що ми в Україні і робимо все це навіть зараз під час війни, говорить усьому світу про нас абсолютно чіткі речі. Ми можемо значно більше, ніж багато хто в світі, більше ніж від нас очікують, — наголосив Зеленський.

Джерело: «Укрінформ»


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