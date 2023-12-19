Услугу купли-продажи авто в «Дії» анонсировал Зеленский

Услугу купли-продажи авто в «Дії» анонсировал Зеленскийhttps://racurs.ua/n190499-uslugu-kupli-prodaji-avto-v-diyi-anonsiroval-zelenskiy.htmlРакурс
У додатку «Дія» опівночі запрацює онлайн-послуга, котра дозволить купити та продати авто через смартфон.
Про це під час Diia Summit заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє сьогодні, 19 грудня, агентство «Укрінформу».
Революційна послуга, яка звільнить від бюрократії багатьох наших громадян, мільйони людей, — наголосив Зеленський. — Сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин в Дії.
За словами Зеленського, в результаті всього лише за 15 хвилин можна буде продати або купити авто через смартфон і отримати новий техпаспорт та нові транспортні номери поштою.
Те, що ми в Україні і робимо все це навіть зараз під час війни, говорить усьому світу про нас абсолютно чіткі речі. Ми можемо значно більше, ніж багато хто в світі, більше ніж від нас очікують, — наголосив Зеленський.
Джерело: «Укрінформ»