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Ракурс
Во время штурма российских позиций, скриншот видео

Штурм российских позиций бойцами Гвардии Наступления показала Нацполиция (ВИДЕО)

19 дек 2023, 14:37
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Відео, котре показує блискавичну роботу бійців штурмового полку «Цунамі» бригади Нацполіції «Лють», опублікувала прес-служба Нацполіції.


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Наші титани штурмують позиції окупантів на найгарячіших ділянках фронту. На відео — кадри штурму та окупант, якого захопили бійці полку «Цунамі», — вказано в описі відео. — Попри складнощі на фронті, наші бійці продовжують рухатися далі.

Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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