Уничтожение позиций российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n190494-kurery-apostola-petra-udarnymi-dronami-unichtojili-pozicii-rashistov-video.html

Ракурс

Військово-морські сили ЗСУ на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 19 грудня, опублікували відео, котре показує, як підрозділ «Курʼєри апостола Петра» 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського завдає ударів безпілотниками по позиціях рашистів, облаштованих у лісонасадженнях.

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Підрозділ «Курʼєри апостола Петра» чорного батальйону миколаївських морпіхів розбирає ударними дронами позиції з особовим складом противника, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.