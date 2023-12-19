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Уничтожение позиций российских захватчиков, скриншот видео
«Курьеры апостола Петра» ударными дронами уничтожили позиции рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190494-kurery-apostola-petra-udarnymi-dronami-unichtojili-pozicii-rashistov-video.htmlРакурс
Військово-морські сили ЗСУ на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 19 грудня, опублікували відео, котре показує, як підрозділ «Курʼєри апостола Петра» 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського завдає ударів безпілотниками по позиціях рашистів, облаштованих у лісонасадженнях.
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Підрозділ «Курʼєри апостола Петра» чорного батальйону миколаївських морпіхів розбирає ударними дронами позиції з особовим складом противника, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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