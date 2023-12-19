Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение позиций российских захватчиков, скриншот видео

«Курьеры апостола Петра» ударными дронами уничтожили позиции рашистов (ВИДЕО)

19 дек 2023, 12:25
999

Військово-морські сили ЗСУ на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 19 грудня, опублікували відео, котре показує, як підрозділ «Курʼєри апостола Петра» 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського завдає ударів безпілотниками по позиціях рашистів, облаштованих у лісонасадженнях.


.

Підрозділ «Курʼєри апостола Петра» чорного батальйону миколаївських морпіхів розбирає ударними дронами позиції з особовим складом противника, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров