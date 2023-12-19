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Знищення позицій російських загарбників, скріншот відео
«Курʼєри апостола Петра» ударними дронами знищили позиції рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190494-kur-iery-apostola-petra-udarnymy-dronamy-znyschyly-pozyciyi-rashystiv-video.htmlРакурс
Військово-морські сили ЗСУ на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 19 грудня, опублікували відео, котре показує, як підрозділ «Курʼєри апостола Петра» 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського завдає ударів безпілотниками по позиціях рашистів, облаштованих у лісонасадженнях.
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Підрозділ «Курʼєри апостола Петра» чорного батальйону миколаївських морпіхів розбирає ударними дронами позиції з особовим складом противника, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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