Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 620 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n217455-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-620-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 627 тис. 40 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 620 осіб. Про це сьогодні, 17 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 482 танки;
- 25 тис. 813 бойових броньованих машин;
- 52 тис. 516 одиниць артилерійських систем;
- 2 тис. 282 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 762 одиниці засобів ППО;
- 452 літаки;
- 356 гелікоптерів;
- 3 тис. 176 наземних робототехнічних комплексів;
- 611 тис. 870 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 196 крилатих ракет;
- 35 кораблів та катерів;
- два підводні човни;
- 176 тис. 451 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 913 одиниць спеціальної техніки.
Протягом минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень.
Ворог учора завдав двох ракетних ударів, 90 авіаударів, під час яких скинув 262 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9 тис. 18 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 284 обстріли населених пунктів і позицій українських військ.
Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали такі населені пункти:
- Бачівськ, Товстодубове, Кореньок, Нескучне, Нова Січ, Писарівка, Лужки, Кучерівка, Яструбщина, Сопич, Безсалівка, Яблунівка, Олексіївка, Мала Корчаківка, Гірки, Середина-Буда, Прогрес, Бруски, Миропілля, Вовківка, Сімейчине, Іскрисківщина, Вільна Слобода, Козаче, Атинське Сумської області;
- Лісківщина Чернігівської області.
Авіаудару зазнали населені пункти Хотінь, Пустогород та Битиця.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони скупчення живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА та дві артилерійські системи.