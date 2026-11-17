Россияне за сутки потеряли более 1,6 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n217455-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-620-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 627 тис. 40 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 620 осіб. Про це сьогодні, 17 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 482 танки;

25 тис. 813 бойових броньованих машин;

52 тис. 516 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 282 одиниці РСЗВ;

1 тис. 762 одиниці засобів ППО;

452 літаки;

356 гелікоптерів;

3 тис. 176 наземних робототехнічних комплексів;

611 тис. 870 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 196 крилатих ракет;

35 кораблів та катерів;

два підводні човни;

176 тис. 451 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 913 одиниць спеціальної техніки.

Протягом минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав двох ракетних ударів, 90 авіаударів, під час яких скинув 262 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9 тис. 18 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 284 обстріли населених пунктів і позицій українських військ.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали такі населені пункти:

Бачівськ, Товстодубове, Кореньок, Нескучне, Нова Січ, Писарівка, Лужки, Кучерівка, Яструбщина, Сопич, Безсалівка, Яблунівка, Олексіївка, Мала Корчаківка, Гірки, Середина-Буда, Прогрес, Бруски, Миропілля, Вовківка, Сімейчине, Іскрисківщина, Вільна Слобода, Козаче, Атинське Сумської області;

Лісківщина Чернігівської області.

Авіаудару зазнали населені пункти Хотінь, Пустогород та Битиця.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони скупчення живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА та дві артилерійські системи.