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Ракурс
З «Борисполя» вилетів Boing

З «Борисполя» вилетів Boing (ВІДЕО)

19 гру 2023, 15:55
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З міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів Boing 777−300.


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Технічний перегін повітряного судна з аеропорту «Бориспіль» до аеропорту в Європі відбувся за запитом експлуатанта — української авіакомпанії Skyline Express, повідомили в пресслужбі аеропорту.

Рейс відбувався без пасажирів.

Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту «Бориспіль» з початку війни.

З моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року повітряні судна Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту «Бориспіль», проходячи постійну технічну підтримку та обслуговування.

Джерело: Ракурс


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