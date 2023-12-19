З «Борисполя» вилетів Boing

https://racurs.ua/ua/n190502-z-boryspolya-vyletiv-boing-video.html

Ракурс

З міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів Boing 777−300.

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Технічний перегін повітряного судна з аеропорту «Бориспіль» до аеропорту в Європі відбувся за запитом експлуатанта — української авіакомпанії Skyline Express, повідомили в пресслужбі аеропорту.

Рейс відбувався без пасажирів.

Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту «Бориспіль» з початку війни.

З моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року повітряні судна Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту «Бориспіль», проходячи постійну технічну підтримку та обслуговування.