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З «Борисполя» вилетів Boing
З «Борисполя» вилетів Boing (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190502-z-boryspolya-vyletiv-boing-video.htmlРакурс
З міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів Boing 777−300.
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Технічний перегін повітряного судна з аеропорту «Бориспіль» до аеропорту в Європі відбувся за запитом експлуатанта — української авіакомпанії Skyline Express, повідомили в пресслужбі аеропорту.
Рейс відбувався без пасажирів.
Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту «Бориспіль» з початку війни.
З моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року повітряні судна Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту «Бориспіль», проходячи постійну технічну підтримку та обслуговування.
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