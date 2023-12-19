Зеленский о своей команде - Если я ее избавлюсь, мы станем слабее

https://racurs.ua/n190512-zelenskiy-o-svoey-komande-esli-ya-ee-izbavlus-my-stanem-slabee.html

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Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції 19 грудня на запитання Михайла Ткача вважає, що якщо він позбавиться своєї команди, ми станемо з вами слабкішими.

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Не можу дозволити цього собі, — сказав президент на питання Ткача. — Що стосується моєї команди: якщо я позбавлюсь команди, буде менше ППО, менше допомоги. Не можу дозволити цього собі.

Зеленський сказав, що депутати повинні займатись своєю роботою, бути моральними авторитетами. Він не вважає, що «депутат, який гуляє, чимось відрізняється від бізнесмена, який запускає салюти на день народження».

Всі державні діячі мають бути моральним прикладом. Але не всі такі. Ми максимально боремось з корупційними ризиками. Партнери кажуть, що їхні фінанси не під ризиком. За корупцію — саджати, бити, — сказав голова держави.

Видатки урядовців, за словами Зеленського, сьогодні максимально скорочують, але розпустити усіх не можна — буде складно керувати державою. Зеленський хоче зменшити кількість уряду і видатки на нього. Розпустити парламент він не може, бо проводити вибори під час війни заборонено.