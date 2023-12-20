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США предложили G7 передать Украине замороженные российские активы как «аванс» компенсации ущерба. Фото:

США предложили G7 «авансом» передать Украине замороженные российские активы — FT

20 дек 2023, 14:19
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США запропонували країнам G7 передати Україні заморожені активи рф.


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Це може бути «авансом» компенсації збитків від війни. Гроші можна переказувати через Світовий банк або Європейський банк реконструкції та розвитку. У Вашингтоні вважають, що передача активів може стати «контрзаходом», який відповідає міжнародному праву і «спонукає рф припинити агресію». Про це повідомило видання Financial Times.

Однак є й противники такої ініціативи, які вважають, що це підірве довіру і міжнародний порядок. Наголошують, що заморожені резерви Центробанку росії захищені міжнародним правом і їх конфіскація матиме наслідки. Також це стане сигналом, наприклад Китаю та Саудівській Аравії, що їхні активи у євро чи доларах не захищені.

FT зазначає, що зараз не існує жодного правового механізму для використання суверенних активів для відновлення України, тому США разом з партнерами з Європи досі працюють над цим питанням.

Нагадаємо, Європейський Союз у 12-му пакеті санкцій проти рф вперше прописав механізм конфіскації приватних заморожених російських активів. Ці гроші дозволили спрямувати європейським компаніям, у яких Москва відібрала власність на території країни-агресора.

Джерело: Financial Times

Источник: Ракурс


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