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Рашисты захватили большую часть украинского урожая

Спутниковые снимки NASA показали, сколько украинского урожаю присвоила москва

21 дек 2023, 21:44
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В окупованих росією регіонах України вирощуються мільйони тонн найважливіших сільськогосподарських культур.


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Оцінити, скільки саме врожаю захопила москва, складно, проте супутникові знімки програми NASA з продовольчої безпеки та сільського господарства дають уявлення про обсяги, повідомляє агентство Bloomberg.

Цього року в окупованих росією регіонах України було зібрано близько 6,4 млн т пшениці, що дорівнює загальному виробництву Болгарії, і майже 1,5 млн т насіння соняшнику, — зазначає агентство з посиланням на результати дослідження, котре використовувало дані знімків.

І хоча частина врожаю буде спожита на цих територіях, інша частина буде відправлена до росії або змішана з російським зерном і продана на світовому ринку, — наголошує видання.

Зазначається, що хоча це дослідження не показує, скільки зерна, вирощеного на окупованих територіях, експортується, воно допомагає визначити, скільки зерна може бути змішано з російськими вантажами, які прямують до країн Близького Сходу та Африки.

Оцінка вартості та збитків зерна, вирощеного на окупованих територіях, також важлива для будь-яких претензій, які Україна може пред’явити росії для отримання репарацій.

Супутникові дані показують незасіяні або покинуті поля (червоний колір) уздовж лінії фронту, липень 2023 р. Джерело: Bloomberg

Джерело: Bloomberg


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