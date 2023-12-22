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Шахеды попали в объекты инфраструктуры в двух областях Украины. Фото:

Российские БПЛА Shahed попали в объекты инфраструктуры в двух областях

22 дек 2023, 09:19
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Російська нічна атака «Шахедів» призвела до руйнувань у двох південних областях.


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Підрозділи протиповітряної оборони 22 грудня знищили 17 БПЛА типу Shahed-131/136, випущених з тимчасово окупованого Криму. Зокрема, 10 дронів приземлили в Миколаївській області, чотири — у Херсонській, ще три — в Одеській. Про це Сили оборони півдня України повідомили у Telegram.

Однак, на жаль, були й влучання. У Миколаївській області на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, яку вже загасили. Обійшлося без постраждалих. А в Одеській області під ударом опинилася припортова інфраструктура. ППО спрацювала афективно, але уламки збитого дрона пошкодили зерносховище. Пожежу, яка виникла, швидко загасили. Постраждалих також не зафіксовано.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня загарбники запустили 28 ударних безпілотників типу Shahed з росії та окупованого Криму. Авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи зуміли збити 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

Источник: Ракурс


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