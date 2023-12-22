Десятки «Шахедов» ночью сбивали в семи областях. Фото:

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Ракурс

Масована атака дронів на територію України була здійснена росією.

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У ніч на 22 грудня окупанти запустили 28 ударних безпілотників типу Shahed з районів Курська, Приморсько-Ахтарська в росії та Чауда в окупованому Криму. До відбиття атаки з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українським військовим вдалося збити 24 «шахеди». Їх приземлили у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, атака російських «Шахедів» на Київ відбулася у п’ятницю вночі, 22 грудня. Це був третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Внаслідок атаки зафіксовані часткові руйнування двох житлових будинків — багатоповерхівки в Соломʼянському районі та приватного недобудованого будинку в Дарницькому районі.