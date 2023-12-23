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ПВО шесть часов сбивала запущенные россией «Шахеды». Фото: Воздушные силы

ПВО шесть часов сбивала запущенные россией «Шахеды»

23 дек 2023, 08:50
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Протиповітряна оборона України ідеально спрацювала минулої доби.


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Українські військові упродовж шести годин збивали російські ударні БПЛА типу Shahed, які ворог запускав з окупованої кримської Балаклави та Приморсько-Ахтарська в росії. Про це 23 грудня Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Зазначається, що ворожа атака тривала з 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня. Повітряні сили та Сили оборони знищили усі дев’ять російських безпілотників у межах Одеської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня окупанти запустили 28 ударних безпілотників типу Shahed з районів Курська, Приморсько-Ахтарська в росії та Чауда в окупованому Криму. Сили оборони зуміли збити 24 «Шахеди», які приземлили у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

Источник: Ракурс


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