ПВО шесть часов сбивала запущенные россией «Шахеды». Фото: Воздушные силы

https://racurs.ua/n190629-pvo-shest-chasov-sbivala-zapuschennye-rossiey-shahedy.html

Ракурс

Протиповітряна оборона України ідеально спрацювала минулої доби.

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Українські військові упродовж шести годин збивали російські ударні БПЛА типу Shahed, які ворог запускав з окупованої кримської Балаклави та Приморсько-Ахтарська в росії. Про це 23 грудня Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Зазначається, що ворожа атака тривала з 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня. Повітряні сили та Сили оборони знищили усі дев’ять російських безпілотників у межах Одеської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня окупанти запустили 28 ударних безпілотників типу Shahed з районів Курська, Приморсько-Ахтарська в росії та Чауда в окупованому Криму. Сили оборони зуміли збити 24 «Шахеди», які приземлили у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.