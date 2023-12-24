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Ракурс
Зенитчики 47-й бригады сбили редкий вражеский беспилотник SuperSam

Зенитчики 47-й бригады сбили редкий вражеский беспилотник SuperSam (ВИДЕО)

24 дек 2023, 13:34
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Зенітники 47-ї бригади збили рідкісний ворожий безпілотник SuperСam.


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Спочатку така техніка була передбачена для аерофотозйомки місцевості, що мало допомагати дослідникам у створенні карт, а також у рятувальних операціях.

Але після початку повномасштабної війни такі БПЛА зʼявилися на озброєнні військ рф, які їх допомогою ведуть повітряну розвідку.

Ураження ворожого безпілотника здійснювалося за допомогою шведського переносного зенітно-ракетного комплексу RBS 70 від компанії Saab.

Ефективна дальність ураження цілей шведського ПЗРК становить понад 9 км, висота ураження не перевищує 5 км. Час розгортання становить 45 с, перезаряджання можна виконати менш ніж за 5 с.

Вага пускової установки становить 35 кг, вона оснащується оптичним візиром та тепловізором.

Відомо, що станом на початок 2022 року операторами RBS 70 є 19 країн, які сумарно придбали 1,6 тис. пускових установок та понад 17 тис. 000 ракет.

Источник: Ракурс


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