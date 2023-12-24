Глава европейской дипломатии - путина не удовлетворит только часть Украины

https://racurs.ua/n190670-glava-evropeyskoy-diplomatii-putina-ne-udovletvorit-tolko-chast-ukrainy.html

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Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель вважає, що президент росії володимир путін вирішив продовжувати війну до «повної перемоги».

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Про це він сказав в інтерв’ю Guardian.

путін не може бути задоволений лише частиною України та ситуацією, коли решта території України належить до Європейського союзу. Він може бути задоволений обмеженою територіальною перемогою. Він не припинить війну — тим більше, перед американськими виборами, які можуть дати йому набагато вигідніший сценарій. Тож ми маємо бути готовими до високоінтенсивного конфлікту, який триває довгий час, — заявив Боррель.

На його думку, путін «помилився щодо сили своєї армії» та «можливостей українського спротиву».

Він помилився щодо волі Євросоюзу. Він помилився щодо сили трансатлантичного альянсу. Але він досі тут. Він, як і раніше, готовий боротися, дозволити своєму народу померти, щоб його армія та його народ страждали, тому що він не має зворотного шляху, — підсумував Боррель.

Глава європейської дипломатії вважає, що росія «ніколи не могла стати нацією», це «завжди була імперія з царем, з Радами, а тепер і з путіним».

Боррель наголосив на тому, що якщо ЄС швидко не змінить курс, якщо не мобілізує всі свої можливості, це дозволить путіну виграти війну в Україні.

Нагадаємо, під час прямої лінії 14 грудня путін заявив, що війну в Україні буде закінчено, коли росія досягне своєї мети. За його словами, цими цілями є «денацифікація», «демілітаризація» та нейтральний статус України.

За інформацією The New York Times, путін починаючи з вересня 2023 року різними дипломатичними каналами подає сигнали, що готовий розпочати переговори про припинення вогню в Україні. Американське видання посилалося на двох колишніх високопосадовців, близьких до Кремля, а також чиновників зі США та інших країн.

Джерела NYT стверджують, що путін передав через посередників, що готовий припинити вогонь та заморозити бойові дії у поточних межах. Співрозмовники видання заявили, що президент РФ «не готовий відступати ні на метр».