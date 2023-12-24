Последствия обстрелов Херсона. Фото: Владимир Зеленский в Telegram

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Ракурс

Масштабний нічний обстріл Херсона прокоментував президент Володимир Зеленський.

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Ліквідація наслідків російських ударів тривала всю ніч. Від обстрілів постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки. Є поранені, серед них дитина. Загинули люди. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо — саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях, — йдеться у повідомленні.

Президент запевнив, що усі необхідні служби й рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла.

Також Зеленський висловив подяку всім, хто працює в будні, й у свята, і вдень, і вночі, аби дати українським містам і селам можливість жити.

Нагадаємо, 24 грудня вночі російські загарбники масовано обстріляли Херсон. Загинули троє осіб, ще один чоловік отримав поранення. Були знищені повністю приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки та лікарня. Загалом на Херсонщині за добу загинули четверо осіб, а дев’ятеро дістали поранення.