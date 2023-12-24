Артиллеристы ВСУ одним выстрелом уничтожили десяток оккупантов. Фото: Сухопутные войска ВСУ

https://racurs.ua/n190673-vsu-odnim-vystrelom-iz-gvozdiki-unichtojili-desyatok-okkupantov-video.html

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Українські артилеристи одним пострілом ліквідували десяток окупантів на Донбасі.

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Захисники зафіксували до 10 окупантів у бліндажі біля села Діброва в Луганській області. По ворогу прямим влучанням бійці 1 ОБрСпП вдарили з самохідної артилерійської установки 2С1 «Гвоздика». Росіян було знищено. Про це Сухопутні війська Збройних сил України повідомили у Telegram.

Населений пункт Діброва — це село в Кремінській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області. Населення становить 338 осіб.

Як відомо, 2С1 «Гвоздика» калібру 122 мм — це самохідна артилерійська установка, яка призначена для знищення й придушення живої сили та вогневих засобів піхоти, руйнування укріплень польового типу, прокладання проходів в мінних полях і дротяних загородженнях. Боротьба з артилерією, мінометами і бронетехнікою ворога.

Нагадаємо, 8-й окремий батальйон бригади «Едельвейс» показав на відео, як боєць 10-ої гірськоштурмової бригади «Едельвейс» сам-один успішно відбився від групи штурмовиків ворога.