Итальянец сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, чтобы не праздновать Рождество в одиночестве

https://racurs.ua/n190690-italyanec-sbejal-iz-pod-domashnego-aresta-v-turmu-chtoby-ne-prazdnovat-rojdestvo-v-odinochestve.html

Ракурс

В Італії чоловік, який перебував під домашнім арештом, втік до в’язниці, бо не хотів святкувати Різдво на самоті.

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За інформацією видання Corriere della Sera, 22 грудня у місті Фрозіноне 24-річний Маріо, прийшов до воріт в’язниці Сан-Доменіко і попросив його заарештувати, щоб провести решту свого покарання в компанії інших ув’язнених.

Тюремній поліції не сподобалася витівка чоловіка, тому вони викликали військовий патруль, який й доставив порушника додому.

Найближчими днями він постане перед судом, де зможе пояснити причини свого вчинку.

Однак поліція запевнила що повідомить магістрату, щоб найближчими днями утікача вислухали, аби він пояснив причини такого жесту.