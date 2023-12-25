Протесты в Сербии - полиция задержала 38 митингующих в Белграде, власти благодарят российские спецслужбы

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У Белграді тисячі людей вийшли на антиурядовий мітинг з вимогою скасувати результати парламентських і місцевих виборів, на яких перемогла партія чинного президента Сербії Александра Вучича.

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Раніше міжнародні спостерігачі визнали ці вибори нечесними, пише Reuters.

Як повідомляється, лідерами протесту стали представники проєвропейської коаліції «Сербія проти насильства» (SPN). Мітингарі вийшли на вулиці з прапорами Сербії та Європейського Союзу.

Пізніше протестувальники намагалися штурмувати ратушу, де знаходиться місцева виборча комісія — поліція у відповідь застосувала перцеві балончики та забарикадувалася у будівлі.

В результаті протестів було затримано 38 осіб, понад 30 поліцейських отримали поранення, сказала прем'єр-міністр країни Ана Брнабіч. Крім того, вона заявила, що російські спецслужби «надали інформацію» про можливі інциденти на акції протесту у Белграді. Вона також стверджує, що поділилася інформацією з «декількома іноземними послами», але ті звинуватили нас у поширенні дезінформації, неправди, у цьому, що ми довіряємо російській службі та що це нісенітниця".

Крім того, президент країни Олександр Вучич подякував «іноземним спецслужбам», за попередження про погроми, що готуються в країні.

Акції протесту проти результатів виборів відбуваються у столиці Сербії Белграді сьомий день. Після оголошення підсумків позачергових парламентських та муніципальних виборів опозиція звинуватила владу у крадіжці голосів і заявила, що про перемогу правлячої коаліції у міські збори Белграда «не може бути й мови».

Напередодні протестувальники розбили шибки вхідних дверей до будівлі адміністрації Белграда, вимагаючи скасування результатів парламентських виборів.

Прихильники опозиційного руху «Сербія проти насильства» оточили будівлю міських зборів Белграда під час акції протесту проти підсумків голосування на парламентських виборах, на яких перемогла коаліція «Олександар Вучич—Сербія не повинна зупинятися». Частина протестувальників зламала двері будівлі і спробувала прорватися всередину, повідомляє N1.

У міській адміністрації перебуває Республіканська виборча комісія. За інформацією видання, після того, як маніфестанти розбили скло вхідних дверей, поліцейські застосували проти перцевих балончиків і заблокували вхід адміністрацію.

Декілька людей було затримано. Як пише портал Kurir, демонстранти також кидали в будівлю палаючі фаєри.

Президент Сербії Олександр Вучич найближчим часом звернеться до нації у зв’язку з подією.

Раніше протестувальники перекрили центр Белграда. Це вже сьомий день мітингів після парламентських виборів, що відбулися в країні минулої неділі.