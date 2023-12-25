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Ракурс
Бойцы на фронте поздравляют украинцев особенными колядками

Бойцы на фронте поздравляют украинцев особенными колядками (ВИДЕО)

25 дек 2023, 08:50
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Бійці на фронті вітають українців особливими колядками з Різдвом 25 грудня 2023 року.


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Бійці 98-го батальйону 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади привітали українців з Різдвом колядкою, виконаною під гітарою біля вогнища.

Сухопутні сили опублікували також відео з бійцем, який виконує колядку за різдвяним столом з дідухом.

Источник: Ракурс


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