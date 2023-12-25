Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Бойцы на фронте поздравляют украинцев особенными колядками
Бойцы на фронте поздравляют украинцев особенными колядками (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190688-boycy-na-fronte-pozdravlyaut-ukraincev-osobennymi-kolyadkami-video.htmlРакурс
Бійці на фронті вітають українців особливими колядками з Різдвом 25 грудня 2023 року.
.
Бійці 98-го батальйону 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади привітали українців з Різдвом колядкою, виконаною під гітарою біля вогнища.
Сухопутні сили опублікували також відео з бійцем, який виконує колядку за різдвяним столом з дідухом.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...