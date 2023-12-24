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Ракурс
Сочельник на передовой агентство Reuters показало на фото

Сочельник на передовой агентство Reuters показало на фото

24 дек 2023, 21:50
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Українські військові також по можливості святкують Різдво Христове.


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Зокрема, під Куп’янськом в Харківській області відзначали Святвечір або Надвечір’я Різдва. Кадри святкування опублікувало агентство Reuters, повідомляє «Раді Свобода».

Як відомо, Святвечір — завершальний день різдвяного посту. За традицією, піст завершується з появою на небі першої вечірньої зорі, після чого відбуваються урочисті різдвяні богослужіння.

На святковому столі ставлять воскову свічку, яку не гасять весь вечір. На стіл подають 12 страв, які кожен має скуштувати. Головною стравою Святвечора є кутя.

Святвечір на передовій в Україні. Фото: Reuters

Святвечір на передовій в Україні. Фото: Reuters

Святвечір на передовій в Україні. Фото: Reuters

Святвечір на передовій в Україні. Фото: Reuters

Нагадаємо, військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади привітали всіх українців з Різдвом Христовим та Новим роком. Захисники побажали, щоб наступний рік відзначився лише приємними новинами, був переможним та сповненим радості.

А бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» закликали пам’ятати про тих, хто зараз перебуває в окопах, поважати їхню мужність та відвагу й допомагати наближати спільну перемогу над російським ворогом.

Джерело: Reuters

Источник: Ракурс


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